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متحدث الإسكان يكشف أهمية صناعة بناء الأبراج في العاصمة الإدارية

04:43 م الخميس 01 يوليه 2021
متحدث الإسكان يكشف أهمية صناعة بناء الأبراج في العاصمة الإدارية

المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن تشييد الأبراج عمومًا صناعة تأخرت قليلًا في مصر ولكن العاصمة الإدارية الجديدة استطاعت بجدارة تشييد 20 برجًا باستثمارات قوية حتى تكون نواة لدفع هذه الصناعة.

وأضاف "خطاب"، ببرنامج أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر، أنه تم إنجاز العديد من المشروعات الكبيرة في العاصمة الإدارية خلال 3 سنوات، وهذا مؤشر لسرعة نمو الصناعة المعمارية في مصر.

وتابع: "العاصمة الإدارية الجديدة من المخطط لها أن تكون نواة لانطلاق للجمهورية الجديدة، وأكبر مدينة ذكية فى الشرق الأوسط"، لافتًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تضم مشروعات عدة منها الاقتصادي والخدمي والتنموية.

وأوضح، أن وزارة الإسكان عندما دشنت مشروع تشييد الأبراج واستهداف للخبرات العالمية لتكون مركز لاستهداف الاستثمارات العالمية في العاصمة الإدارية الجديدة ومركزًا تنمويًا عالميًا بمقرات إدارية بأعلى جودة وفنادق من نوع جديد ومتطور.

عمرو خطاب وزارة الإسكان العاصمة الإدارية الجديدة الصناعة المعمارية بناء الا?براج

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