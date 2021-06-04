حدث في 8 ساعات| السيسي يتفقد الدائري وتحذير من الرياح والأتربة واستعدادات امتحانات الدبلومات
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تفقد السيسي لمحور الدائري بالقاهرة الكبري، وختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني وتحذير الأرصاد من طقس الـ72ساعة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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