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حدث في 8 ساعات| السيسي يتفقد الدائري وتحذير من الرياح والأتربة واستعدادات امتحانات الدبلومات

06:55 م الجمعة 04 يونيو 2021
حدث في 8 ساعات| السيسي يتفقد الدائري وتحذير من الرياح والأتربة واستعدادات امتحانات الدبلومات

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تفقد السيسي لمحور الدائري بالقاهرة الكبري، وختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني وتحذير الأرصاد من طقس الـ72ساعة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مجدي الجلاد الاكتئاب السيسي كامل الوزير الأزهر الشريف أحمد الطيب قطع المياه وزارة التربية والتعليم وزارة الطيران المدني عبدالوهاب عبدالرازق تدريب حماة السماء 1

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