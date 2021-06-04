​​وكيل البرلمان لوفد أفريقي: القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا للشباب والمرأة

كتب- نشأت علي:

قال المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، إن البرلمان به نسبة مشاركة كبيرة من الشباب، ومشاركة لافتة للنظر للمرأة المصرية، مشيرًا إلى أن الشباب والمرأة على الرغم من حقهم الدستورى، إلا أن القيادة السياسية تولي اهتمام خاص للشباب والمرأة المصرية، وانعكس هذا على تواجدهم بالغرفتين التشريعيتين بصورة قوية، وهذا بدوره ينعكس على المجتمع، ويعد ترجمة حقيقية لتأهيل وتمكين الشباب خلال الفترة الأخيرة ودعم المرأة.



جاء ذلك ردًا على سؤال أحد الشباب ضمن الوفد الشبابي الذي زار مجلس النواب اليوم، وعلق على التمكين قائلا:"القيادة السياسية أحدثت طفرة فى ملف التأهيل والتمكين للشباب ودعم المرأة المصرية".



جدير بالذكر، أن وفد من الشباب المشارك في منحة معهد ناصر للقيادة الدفعة الثانية، من مصر وعدد من الدول الإفريقية، زار مقر مجلس النواب، اليوم الخميس، وقاموا بجولة داخل المجلس، تفقدوا خلالها متحف المجلس، واستمعوا إلى شرح لمقتنيات المتحف، الذى يعد تحفة معمارية تحتوي على العديد من الآثار والتحف والمضابط التى رصدت ما يدور تحت قبة المجلس وكيف كان يناقش النواب الموضوعات والقضايا وقام أعضاء الوفد بالتقاط الصور التذكارية بمقر المجلس.

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