هالة زايد: طرح 15 مليون جرعة ضد كورونا مصنوعة في مصر أول أغسطس

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الرئيس وجه الوزارة ببدء إنتاج لقاح فيروس كورونا، وسننتج 80 مليون جرعة خلال الـ6 أشهر المقبلة.

وأضافت على هامش تفقد معدات مبادرة حياة كريمة: امبارح كان أول انتاج لسينوفاك مصنوعة في مصر، ووقعنا مع الشركة عقدين، واحد بالتصنيع والآخر بنقل التكنولوجيا وتصنيع المادة الخام، وفيه مصنع تقريبا يقدر ينتج مليار جرعة سنويا، وهنصدر منه لأفريقيا.

وأكملت: من أول أغسطس هيكون فيه من 10 لـ15 مليون جرعة مصنوعة في مصر.​