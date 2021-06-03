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الجيزة تشن حملات لتنظيم تواجد سيارات السرفيس بمنطقة مقار بحي الدقي

07:41 م الخميس 03 يونيو 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

شنت محافظة الجيزة من خلال جهاز السرفيس، حملة على موقف سيارات السرفيس أمام منشأة مقار بحي الدقي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتنظيم وجود سيارات السرفيس المشار إليها حيث تم تحديد أماكن لوقوف السيارات لضمان عدم إعاقتها للحركة المرورية في نهر الطريق.

ووجه محافظ الجيزة، جهاز السرفيس بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بالمتابعة الدورية للتأكد من انتظام العمل داخل موقف السرفيس والتزام السيارات بالتواجد داخله دون إحداث أي إعاقات مرورية بمسار شارعي التحرير والسودان.

وعبر المواطنين المترددين على المنطقة عن سعادتهم بانتظام الحركة المرورية وانتظام تواجد السيارات بالمنطقة التي حددتها المحافظة.

الجيزة سيارات السرفيس منطقة مقار حي الدقي

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