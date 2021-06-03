وزير الطيران: حصول 9 مطارات مصرية على شهادة عالمية للأمان والسلامة

كتب- أحمد مسعد:

قال محمد منار وزير الطيران المدني، إنه نظراً لجهود وتكاتف كافة الوزارات المعنية حصل 9 مطارات مصرية على شهادة "Eci" للأمان والسلامة، موضحا أن الدولة المصرية طبقت كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.



وأضاف منار، خلال مؤتمر صحفي لوزراء الصحة والسياحة والطيران، بمحافظة البحر الأحمر، أن كافة العاملين بالحقل المدني تم تطيعهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا مما ساعد على انضباط حركة الطيران، لافتاً إلى أن القطاع كان لديه الأولوية.

وأشار وزير الطيران المدني، إلى أن أعداد الزيارات لمحافظات شرم الشيخ والغردقة خير دليل على ما قامت به الدولة خلال الـ 11 شهرا الماضية، من إجراءات قوية نجني ثمارها الآن.