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توفيق عكاشة وحياة الدرديري يشاركان في احتفالية الوفد بذكرى 30 يونيو

08:52 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
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تصوير - علاء أحمد:

انطلق، مساء اليوم الثلاثاء، حفل حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، بمناسبة مرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو.

يحضر الاحتفال كبار الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلام، وممثلي الأحزاب وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وأعضاء الهيئة البرلمانية في مجلسي الشيوخ والنواب، وقيادات وأعضاء حزب الوفد.

ومن أبرز الحاضرين، الإعلامي توفيق عكاشة وزوجته الإعلامية حياة الدرديرى، حيث وصلا منذ قليل إلى الحفل.

توفيق عكاشة حياة الدرديري حزب الوفد ذكرى 30 يونيو

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