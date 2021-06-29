​​"حماة الوطن": زيارة السيسي للعراق تؤكد متانة العلاقات في مرحلة مهمة تمر بها الأمة العربية

أشاد حزب حماة الوطن، بالزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العراق، التي تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عامًا؛ إذ تأتي في مرحلة مهمة تمر بها الأمة العربية.

وأكد حزب حماة الوطن، في بيان له، أن المشاركة في قمة بغداد للتعاون الثلاثي "مصر والأردن والعراق" خطوة مهمة في تعزيز العلاقات وتوحيد جهود الدول الثلاث في العديد من المجالات؛ خصوصًا في الشأنَين الاقتصادي والسياسي، وتؤكد قوة ومتانة العلاقات التي تجمعها على مختلف المستويات.

وأوضح الحزب أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة بغداد للتعاون الثلاثي تأتي استكمالًا لما تحقق في القمم السابقة ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك في إطار دعم العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاث الأشقاء، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بينها حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشار الحزب إلى أنه في ظل القيادة السياسية تعيد رسم الملف الخارجي بأكمله واستعادة قوة مصر وريادتها على المستوى الخارجي عربيًّا وأفريقيًّا ودوليًّا.

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