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استثناء لـ 3 فئات.. قرار جديد من وزارة الصحة بشأن مدارس التمريض (مستند)

03:25 م الإثنين 28 يونيو 2021
استثناء لـ 3 فئات.. قرار جديد من وزارة الصحة بشأن مدارس التمريض (مستند)

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

وافقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على استمرار العمل بالقرار الوزاري الخاص بخفض سن القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بمقدار 6 أشهر.

جاء ذلك بحسب خطاب أرسلته رئيس قطاع التدريب والبحوث، اليوم الاثنين، إلى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة.

وبحسب الخطاب الذي حصل عليه مصراوي، قررت وزيرة الصحة استثناء أبناء شهداء الواجب الوطني من أفراد (الجيش - الشرطة - الأطقم الطبية)، من جميع شروط القبول، ما عدا الكشف الطبي مع إحضار ما يثبت الوفاة أثناء تأدية الواجب بشهادة معتمدة ومختومة.

وشدد الخطاب على اشتراط الحصول على 7 درجات من 10 لاجتياز اختبار الإملاء في اللغة العربية، الحاقا بشروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض العام الدراسي 2021- 2022.

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هالة زايد وزارة الصحة مدارس التمريض وزيرة الصحة

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