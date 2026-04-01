إعلان

أحمد موسى: الحكومة ستطبق"يومين عمل أونلاين" في هذه الحالة

كتب : داليا الظنيني

10:06 م 01/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة المصرية وضعت استراتيجيات شاملة وخططاً بديلة للتعامل مع كافة السيناريوهات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الدولة لا تتجه للإغلاق بأي شكل من الأشكال.

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن السياسة المتبعة حالياً تركز على ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء لضمان استمرارية الخدمات بكفاءة.

مقارنة باستهلاك الوقود عالمياً

وأوضح موسى أن حجم استهلاك مصر من المحروقات، سواء السولار أو البنزين، ضخم للغاية ويتطلب إدارة دقيقة.

وأشار في سياق حديثه إلى أن دولاً كبرى مثل أستراليا وفرنسا تواجه حالياً أزمات حقيقية في هذا القطاع، في حين أن الوضع في مصر مستقر ولا توجد أي مشكلات في توافر المنتجات البترولية.

مقترح العمل عن بُعد والاكتفاء الذاتي

وكشف الإعلامي أحمد موسى عن إمكانية تعديل نظام العمل في حال تطور الأوضاع العالمية واستمرار الصراعات المسلحة، حيث قال إنه قد يتم اللجوء لتخصيص يوم إضافي للعمل "أونلاين" (عن بعد) لتقليل الضغط على المرافق والطرق. وأضاف أن الحكومة تمضي قدماً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط والمنتجات البترولية بحلول عام 2030، وفقاً لتصريحات رئيس مجلس الوزراء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علاقات

شئون عربية و دولية

زووم

شئون عربية و دولية

أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

