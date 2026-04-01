أحمد موسى: نجوم الكرة الإسبانية رفضوا "عنصرية" الجماهير ضد منتخب مصر

كتب : داليا الظنيني

09:59 م 01/04/2026

الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الهتافات العنصرية التي استهدفت المسلمين خلال مباراة مصر وإسبانيا الودية، والتي انتهت بالتعادل السلبي، هي تصرفات مستهجنة وغير مقبولة.

وأضاف موسى، عبر برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الفئة التي أطلقت هذه الهتافات ولم تحترم النشيد الوطني المصري تنتمي إلى تيار "اليمين المتطرف"، مشيراً إلى أن هذا السلوك يتناقض مع المواقف السياسية الإسبانية القوية والداعمة للقضايا العادلة.

موقف نجوم الكرة والروح الرياضية

وأوضح موسى أن ما حدث في ملعب نادي "إسبانيول" بعيد كل البعد عن القيم الأخلاقية والرياضية التي تمثلها كرة القدم. وأشار في السياق ذاته إلى أن نجوم الكرة الإسبانية كان لهم موقف مؤثر ورافض لهذه الواقعة العنصرية، مؤكداً أن مثل هذه التجاوزات الفردية لا تعبر عن الروح العامة للرياضة في إسبانيا.

احتفاء بالتأهل التاريخي لأسود الرافدين

وتابع الإعلامي أحمد موسى حديثه بتقديم التهنئة للمنتخب العراقي بمناسبة تأهله التاريخي لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال إن الشعب العراقي عاش ليلة من الفرحة العارمة لم ينم فيها أحد، واصفاً هذا الإنجاز بأنه "فرحة لم تشهدها البلاد منذ 40 عاماً".

وذكر أن الاحتفالات عمت كافة المدن والجاليات العربية في مختلف دول العالم، تعبيراً عن الفخر بهذا التأهل المستحق لأسود الرافدين.

ماذا يحدث للإنترنت عالميًا إذا استهدفت الكابلات البحرية في مضيق هرمز؟
"الوطنية للصحافة" تحتفي بقيادات إعلامية بعد تعيينهم في مناصب مهمة - تفاصيل
ذبح بنت أخيه عشان "حلق ذهب".. حكاية جريمة تهز بيت العيلة في "بولاق"؟
طرح عملة "2 جنيه" وتغيير سبيكة الجنيه لمواجهة أزمة الفكة
"يغير موازين الحرب".. ما هو مشروع "مايفن" عين أمريكا في حرب إيران؟
