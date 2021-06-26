Masrawy logo white

رئيس تطوير العشوائيات: 1105 أسواق عشوائية بالمحافظات.. و44 مليار جنيه لإنشاء بدائلها

04:09 م السبت 26 يونيو 2021
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- محمد نصار:
تصوير- علاء أحمد:

كشف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أعداد الأسواق العشوائية التي يجري وسيتم إزالتها بالكامل لإنشاء أسواق حضارية بديلة لها.

وقال صديق، لمصراوي، في حوار ينشر لاحقا، إنه يوجد على مستوى الدولة 1105 أسواق عشوائية تشمل 306 آلاف وحدة نشاط، ولها تصنيفات زمنية وتصنيفات استخدام، هل هي أسواق يومية أم أسبوعية أم سنوية، وهل هي أنشطة حرفية أو مهنية أم غذائية أم مختلطة.

وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات: القاهرة بها 134 سوقا عشوائيا، والإسكندرية 83، والجيزة 84، والشرقية 55، وسوهاج 72 والمنيا 69 وغيرها من المحافظات.

وأضاف: هذه الأسواق سيتم إزالتها بشكل كامل من أجل إنشاء أسواق حضارية متميزة بدلا منها مع مراعاة القرب الواضح من مكان السوق الأصلي، وتكلفة تطويرها ستكون في حدود 44 مليار جنيه وفقا لأسعار اليوم.

الأسواق العشوائية الأسواق الحضارية خالد صديق تطوير العشوائيات

الخبر التالى:

خاص| ننشر صور المدينة السكنية للعاملين الروس والمصريين بمفاعل الضبعة النووي

كورونا.. لحظة بلحظة

423

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

279184

إجمالي الإصابات

16002

إجمالي الوفيات

208192

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بيانات رسمية لكورونا في مصر: انخفاض مستمر.. والوفيات عند 5.7%

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا