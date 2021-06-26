شعراوي: خطط طموحة لتنمية قدرات العاملين بالإدارة المحلية بالاشتراك مع الشركاء الدوليين

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على الاهتمام الذي توليه الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية عبر توفير برامج ودورات تدريبية على مدار العام بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أو في الأكاديمية الوطنية للتدريب أو بعض المنح والدورات التدريبية بالخارج.

وشدد وزير التنمية المحلية على سعي الوزارة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والارتقاء بمستوى القائمين عليها من عاملين ومديرين وقيادات بالمحليات في ظل مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري والتحول الرقمي والإصلاح الإداري وهو دور أصيل مكلفة به الوزارة في المحليات وتقوم على تنفيذه على أفضل وجه مع باقي الشركاء.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن كل ذلك يصب في تحقيق أهداف الدولة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب وبناء وتأهيل صف ثاني من قيادات الإدارة المحلية لتحقيق توجهات الدولة وتنفيذ استراتيجية مصر 2030 ودعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري بأسلوب علمي لتطوير الإدارة المحلية بما يحقق في النهاية طموحات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم والوصول إلى رضائهم.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة قامت خلال السنوات الماضية بجهود مميزة نحو تطوير النظم المحلية في كثير من المحاور أهمها التطوير المؤسسي وبناء القدرات للعاملين بالمحليات حيث تم العمل على تطوير الهياكل الإدارية وفقاً لتوجيهات وتكليفات رئيس الجمهورية بتطوير منظومة العمل المحلي والإصلاح الإداري للوحدات المحلية بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء والحفاظ على موارد الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بمجموعة من الإجراءات لإعادة الانضباط إلى منظومة العمل المحلي وتطوير أداء العاملين في المحليات.

وفي هذا الشأن تم تطوير الهيكل الإداري للوزراة ليتناسب مع المهام المكلف بها وكذلك العمل على تطوير الهياكل الإدارية للمحافظات بالتعاون مع بعض الشركاء الدوليين على رأسهم البنك الدولي حيث تم إعداد هيكل تنظيمي لمحافظتي قنا وسوهاج للتطبيق على الحافظتين كنموذج تجريبي وسيتم تعميمه على باقي المحافظات بعد الدراسة الجيدة لآثاره الإيجابية وذلك بعد تشكيل لجنة بمشاركة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة الهياكل الإدارية للمحافظات وتطويرها لتتناسب مع المهام الحالية ولكي تتضمن التوزيع المتوازن للملفات بين القيادات التنفيذية بالمحافظة واستحداث بعض الإدارات منها إدارة عامة للتنمية الاقتصادية، إدارة للمشاركة المجتمعية، إدارة لتحسين الخدمات، إضافة المركز التكنولوجي كتقسيم إداري داخل هيكل المحافظة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنه تم الاهتمام أيضا بمحور رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بهدف خلق قيادات قادرة على إدارة الأزمات ودفع عجلة التنمية تم التوجية بإعداد برامج تنمية القدرات وتكوين صف ثان والقيادات الجديدة بالإدارة المحلية على مستوى الوزارة والمحافظات وكذلك الإعداد وتنفيذ حقائب ودورات تدريبية لنواب المحافظين وسكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين على حوكمة الإدارة المحلية والتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الموارد المحلية.

وأضاف شعراوي، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالإضافة إلى دعم مراكز التدريب الإقليمية وبالمحافظات وتذليل كافة العقبات أمامهم وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية، على أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من جهة ومع المحافظات من جهة أخرى وبشكل مباشر من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والأكاديمية أو بروتوكولات التعاون الثلاثية التي يتم توقيعها بين الوزارة والمحافظة والأكاديمية لتلبية احتياجات المحافظات من التدريب (برنامج ديواني كفء) وتحقيق رؤية الوزارة في الارتقاء بالعنصر البشري بالجهاز الإداري بالمحافظات وضمان استفادة المحافظات من عمليات التدريب كما تقدم الوزارة الدعم المالي اللازم لتنفيذ العديد من الدورات التدريبية على كافة المستويات التنظيمية.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب يتضمن تطوير وإعادة هيكلة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة الذراع التدريبي للوزارة، وهذا التطوير سيشمل النواحي المؤسسية والمعرفية والتدريبية والتكنولوجية والمعلوماتية بالإضافة إلى تنمية علاقات المركز الدولية والإعلامية وتقييم وبناء قدرات العاملين به والعمل على حسن الاستفادة من إمكانياتهم وتوظيفها بالشكل الأمثل وصولا لتحويله إلى أكاديمية للتنمية المحلية.

وأكد شعراوي، على أنه وجه قطاع التدريب بالوزارة ببناء خطط طموحة لتنمية قدرات العاملين بالمحليات وفقاً لأحدث البرامج التدريبية وتحديد أهم المجالات والملفات المهمة في إطار خطط وتوجهات الحكومة، وقال الوزير إن مركز التدريب بسقارة يشهد تنفيذ 130 دورة تدريبية سنوياً يستفيد منها حوالي 7 آلاف متدرب على مدار 40 أسبوعا تدريبيا بإجمالي 800 يوم تدريبي خلال فتره 10 شهور.

كما تم خلال الفترة الماضية تنفيذ دورة تدريبية مكثفة لـ 18 من نواب المحافظين عام 2018 لمدة أسبوع بإجمالي 50 ساعة وكذا تنفيذ 2 دورة تدريب مكثفة على مدار 3 أسابيع للمرشحين لشغل الوظائف القيادية بالمحليات، وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية بإجمالي 13 يوما تدريبيا لـ 1400 متدرب من العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارة الهندسية والتخطيط العمراني والجامعات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء على تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة في عام 2021.

وتابع شعراوي أنه تم تنفيذ دورة مكثفة لـ 27 من كوادر المحليات بالدول الأفريقية يمثلوا 20 دولة لمدة أسبوعين عام 2019 بالمركز وبالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية وسيتم توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية "الجا" التابعة للاتحاد الأفريقي لتدريب 300 من الكوادر الأفريقية بالمحليات سنوياً بالمركز بالتعاون مع منظمة المدن الأفريقية ووزارة الخارجيه.

كما تم التعاون مع بعض المنظمات الدولية مثل الـ "UNDP" والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والـ "GIZ" و"UNFPA" وغيرها من المنظمات في تصميم وتنفيذ بعض الدورات بالمركز، كما تم توفير فرص للتدرب الخارجي للمتميزين بالمحليات حوالي 110 متدربين للصين والهند وأمريكا وألمانيا وسنغافورة.

وتم تنظيم دورة تدريب للكوادر الأفريقية الأولى بالتعاون مع وزارة الخارجية لـ 27 متدربا يمثلون 20 دولة لمدة 14 يوما تدريبيا في إطار عضوية مصر في منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية.

وأوضح الوزير، أنه من أبرز البرامج التدريبية التي يقوم بها مركز تدريب سقارة أيضا دورة إعداد المدربين "TOT" بمتوسط 150 متدربا سنويا (دورات أساسية وتخصصية) ودورة إعداد قادة المستقبل ودورة القيادات النسائية التنفيذية وحزمة من الدورات والبرامج المتكاملة لتدريب القيادات المحلية من رؤساء مراكز ومدن وأحياء ووحدات قروية في كافه المجالات التي تهم المحليات والقوانين المتعلقة بها واستراتيجية مصر 2030 وآليات تحقيقها على المستوى المحلي.