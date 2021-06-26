"هتشوفها مجانًا بتقنية HD".. الوطنية للإعلام تعلن بث مباراة الأهلي والترجي

كتب- مينا غالي:

تنطلق في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والترجي التونسي على ملعب we السلام، وذلك بعدما حسم الأهلي مباراة الذهاب لصالحه بالفوز في تونس.

وحصلت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، على حقوق بث مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي من المقرر أن تقام السبت المقبل في التاسعة مساءً باستاد الأهلي we السلام وذلك عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورتس، بعد تقوية البث الأرضي بتقنية HD بمختلف محافظات مصر.

وينشر مصراوي بطاقة مشاهدة المباراة على النحو التالي:

1- سيتم نقل المباراة عبر قناة تايم سبورتس بترددها الأرضي 3.

- يتولى المخرج أسامة الهواري إخراج المباراة، فيما يتولى المخرج هشام عبدالودود مهام بروديوسر المباراة.

4- سيتم نقل المباراة بـ 11 كاميرا وبالوحدة 22 HD.