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"كورونا" في 24 ساعة| 412 إصابة في مصر.. وقلق عالمي من انتشار السلالة "دلتا"

05:01 ص السبت 26 يونيو 2021
"كورونا" في 24 ساعة| 412 إصابة في مصر.. وقلق عالمي من انتشار السلالة "دلتا"

أرشيفية

كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية، كان أهمها إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 412 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 29 حالة جديدة.

وأبدى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (تيدروس أدهانوم جيبريسوس) قلقه من انتشار السلالة "دلتا" من فيروس "كورونا" المستجد حول العالم، مشيرا إلى كونها الأكثر قدرة على الانتشار بين سلالات الفيروس.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

29 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أستاذ اقتصاديات الصحة: متحور دلتا انتشر في 92 دولة حول العالم

"هذه تونس مش الهند".. وضع وبائي كارثي ونداءات استغاثة دولية

إصابة رئيس الوزراء التونسي بفيروس كورونا

أستاذ اقتصاديات الصحة: الحصول على لقاح كورونا لا يمنع الإصابة ولكن يمنع مضاعفاته

العالم: إعطاء 81ر2 مليار جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

المملكة المتحدة: ارتفاع الإصابات بكورونا 50٪ آخر أسبوع مقارنة بسابقه

الصحة العالمية قلقة إزاء انتشار السلالة "دلتا" من كورونا

الهند تسجل 48 إصابة بسلالة دلتا لفيروس كورونا

أمريكا تجيز استخدام عقار أكتيمرا لعلاج مصابي كورونا داخل المستشفيات

وزارة الصحة مصر سلالة دلتا فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية

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