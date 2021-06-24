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الجيزة: إيقاف 6 حالات تحويل من "سكني" إلى "تجاري" في هضبة الأهرام

10:21 م الخميس 24 يونيو 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

واصلت محافظة الجيزة، حملاتها بقطاع هضبة الأهرام لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع الإشغالات وإزالة المخالفات وتحسين حالة المرور إستجابة لشكاوى المواطنين.

وشملت المجهودات قيام حي الهرم (قطاع هضبة الأهرام ) بإيقاف ٥ حالات تحويل وحدات من الغرض السكني إلى التجاري وهي بالعقارات 14ع - 34 ط - 118 ز – 126 ص، وأسفل الضغط أمام 25 ط بقطاع هضبة الإهرام بالإضافة إلى إيقاف أعمال وإزالة سلم مخالف للقيام بالتحويل من الغرض السكني للتجاري بالعقار 79ك.

كما رفعت هيئة النظافة والتجميل بالتنسيق مع الحي، المخلفات والرتش من قطع الأراضي 552 ا – 513 ز وتمهيدها لاستخدامها كساحات انتظار سيارات، بالإضافة إلى شن حملات رفع إشغالات المحلات والمنشأت التجارية المخالفة بالعقار 13 ع وجاري استكمال المجهودات لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

الجيزة هضبة الأهرام اللواء أحمد راشد

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