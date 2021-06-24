خالد صديق: 1.3 مليار جنيه قيمة شراء أملاك الكويتيين بمثلث ماسبيرو

كتب- محمد نصار:

تصوير- علاء أحمد:

كشف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي صندوق تطوير العشوائيات، قيمة الصفقة التي أبرمتها الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة القاهرة لشراء حصة 2 من الشركات الكويتية ضمن ملاك منطقة مثلث ماسبيرو.

وقال صديق، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا، إن قيمة عقد شراء حصة الشركتين الكويتيتين بمنطقة مثلث ماسبيرو بلغت 1.3 مليار جنيه نظير مساحة أرض قدرها حوالي 25 ألف متر مربع في منطقة المثلث الخالية.

وتابع المدير التنفيذي للصندوق: هيئة المجتمعات العمرانية هي من قام بالشراء وستقوم باستغلالها وفقا للمخطط التفصيلي الموضوع والمعتمد لتطوير المثلث.

وحول موقف كبار الملاك الآخرين في منطقة المثلث، قال: الشركة القابضة للتشييد والبناء كان لها أرض على شارع الجلاء وتم إنهاء التعاقد معها، وشركة ماسبيرو تابعة للبنك الأهلي وبنك مصر في طريق توقيع العقود، وتوجد أملاك للجانب السعودي لكنهم لم يحددوا موقفهم بعد بشأنها.