التموين تتعاقد على ٨٤ ألف طن زيت طعام

كتب- مصراوي:

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على كمية ٨٤ ألف طن زيت طعام خام صب منها ٧٣٥٠٠ ألف طن زيت مستورد ( ٦٣ ألف طن زيت صويا مستورد و ١٠٥٠٠ طن زيت عباد مستورد) و١٠٥٠٠ طن زيت صويا خام صب محلي بالجنيه ليكون الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت ٦.٥ شهر.

يأتي ذلك في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني.