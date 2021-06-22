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التموين تتعاقد على ٨٤ ألف طن زيت طعام

07:41 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
التموين تتعاقد على ٨٤ ألف طن زيت طعام

التموين تتعاقد على ٨٤ ألف طن زيت طعام

كتب- مصراوي:
تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على كمية ٨٤ ألف طن زيت طعام خام صب منها ٧٣٥٠٠ ألف طن زيت مستورد ( ٦٣ ألف طن زيت صويا مستورد و ١٠٥٠٠ طن زيت عباد مستورد) و١٠٥٠٠ طن زيت صويا خام صب محلي بالجنيه ليكون الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت ٦.٥ شهر.

يأتي ذلك في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني.

زيوت الطعام وزارة التموين السلع التموينية

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