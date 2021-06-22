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تداول أسئلة وأجوبة من مادة النحو لطلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية على تليجرام

10:07 ص الثلاثاء 22 يونيو 2021
تداول أسئلة وأجوبة من مادة النحو لطلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية على تليجرام

تليجرام

كتب - محمود مصطفى:

تداول عدد من طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية، قبل قليل، أسئلة وأجوبة على أحد جروبات موقع "تليجرام"، ادعوا أنها خاصة بمادة النحو.

وبدأ منذ قليل، امتحان الأدبي لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، الذي يعقد بنظام بوكليت، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة بجميع اللجان.

وتكثف غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، جهودها لمعرفة اللجنة التي خرج منها الامتحانات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتورطين.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) بالقسم الأدبي، و(38719) في العلمي، يؤدون الامتحانات في 609 لجنة على مستوى الجمهورية.

وتعد الشرقية هي أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان بواقع (61)، و(16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.

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تليجرام الثانوية الأزهرية مادة النحو لطلاب الأدبي تداول أسئلة

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