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الصحفيين تشكر الوطنية للصحافة بعد الانتهاء من مديونية المؤسسات القومية

05:11 م الأربعاء 02 يونيو 2021
الصحفيين تشكر الوطنية للصحافة بعد الانتهاء من مديونية المؤسسات القومية

محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين


كتب - مينا غالي:

وجه محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين الشكر للهيئة الوطنية للصحافة ورئيسها المهندس عبد الصادق الشوربجي لجهوده في إنهاء المديونية الخاصة بالمؤسسات القومية لصالح نقابة الصحفيين.

وقال شبانة في بيان له، الأربعاء، إن جميع المؤسسات القومية استجابت لطلب النقابة بعد تدخل الهيئة الوطنية للصحافة حيث تمت جدولة جميع الديون المستحقة وسداد أكثر من نصف المديونية نقدا حيث وصلت المديونية لما يقرب من ثلاثة ملايين جنيه لصالح صناديق الإسكان والقروض والتكافل.

وأشار شبانة إلى أن النقابة رغم المديونية بالسنوات السابقة ظلت تقدم خدماتها لكل أعضائها دون انقطاع، مع استمرار التفاوض مع المؤسسات حتى انتهى الأمر بعد تدخل إيجابي من الهيئة الوطنية للصحافة.

ولفت إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة التفاوض مع المؤسسات الصحفية المستقلة والحزبية والخاصة لإنهاء مديونية الإعلانات لصالح النقابة، خاصة وأن المجلس في اجتماعه الأخير اتخذ قرارا بإيقاف القيد عن جميع الصحف التي تمتنع عن تسوية المديونية.

نقابة الصحفيين الوطنية للصحافة محمد شبانة عبدالصادق الشوربجي

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