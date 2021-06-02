Masrawy logo white

تسهيلات جديدة.. الصحة تعلن جهودها لتطعيم المواطنين ضد كورونا

12:38 م الأربعاء 02 يونيو 2021
تسهيلات جديدة.. الصحة تعلن جهودها لتطعيم المواطنين ضد كورونا

هالة زايد

كتب- محمد سامي:

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وتناولت وزيرة الصحة جهود التوسع في أماكن تقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، والتى وصلت حتى الآن إلى 408 مراكز، مضيفة أن جهود التوسع تضمنت فتح التطعيم لغير القادرين على الحركة من خلال التواصل مع رقم "15335"، وذلك بالتعاون مع هيئة الإسعاف، إلى جانب فتح التطعيم لدور المسنين، فضلاً عما تم من تنسيق وتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، لحصول المشاركين فى عملية الامتحانات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وكذا تطعيم أصحاب المعاشات بالعيادات المتنقلة أمام مقار التأمينات والمعاشات، فضلا عن جهود التوسع في حصول العاملين بالجهات الحكومية والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وكذا المحافظات السياحية.​

هالة زايد وزارة الصحة فيروس كورونا لقاح كورونا كوفيد19 التطعيم ضد كورونا

الخبر التالى:

بشرى سارة.. الصحة تعلن انخفاض معدل الإصابات الأسبوعي لفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
956

إصابات اليوم

40

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

263606

إجمالي الإصابات

15136

إجمالي الوفيات

192823

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بعد موافقة "العدل".. نعيد نشر التعديلات المقترحة لقانون الشهر العقاري

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا