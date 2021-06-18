مطار القاهرة الدولي يستقبل أولى الرحلات الجوية المباشرة للخطوط الكندية

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، وصول طائرة الخطوط الجوية الكندية لأول مرة على مدرج مطار القاهرة الدولي قادمة من مطار مونتريال-ترودو الدولي، وتم الترحيب بالطائرة بتحية "رش المياه" وهو تقليد عالمي لاستقبال الرحلات الجديدة التي تهبط لأول مرة بالمطارات.

واحتفالاً بهذه اللحظة التاريخية، تم تنظيم حفل استقبال لطاقم الرحلة والذي حضره كل من ياسمين وهاب – المفوض التجاري لسفارة كندا في مصر والدكتورة غادة شلبي – نائب وزير السياحة والآثار وأحمد يوسف – رئيس هيئة تنشيط السياحة، ومهدي سنتيسي مدير مكتب الخطوط الجوية الكندية في سويسرا والجزائر والمغرب ومصر، وجوزيف تاوضروس – الممثل التجاري لسفارة كندا في مصر، وقيادات مطار القاهرة الدولي.

وقالت وهاب: "يفصلنا اسبوعان عن الاحتفال بيوم كندا الوطني ولا يوجد احتفال أبرع من استقبال شركة الخطوط الوطنية الكندية على أرض مصر. يسعدنا أن نحتفل بهذه اللحظة التاريخية وهي شهادة على قدرة بلدينا على الصمود والتكيف مع التحديات واعتقادنا المشترك بأن عملية إرساء الأساس لتعزيز علاقتنا هي عملية مستمرة ومن شأنها أن تعزز اقتصادانا في عالم ما بعد الجائحة. وتمهد هذه الرحلة الافتتاحية الطريق لزيادة التواصل بمجرد رفع الإجراءات المتعلقة بالحد من السفر الدولي والمفروضة من قبل الحكومة الكندية لحماية صحتنا من جائحة الكوفيد-19 غير المسبوقة."

واختتمت ياسمين حديثها بتوجيه الشكر لشركات كندا الاستثنائية في مصر، وقالت: "لم يكن من الممكن الوصول لمحطتنا اليوم في مسار العلاقات الكندية-المصرية لولا وجود تقارب وتضافر جهود الحكومتين.