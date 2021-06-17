الصحة تنشر مواعيد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان "إنفوجرافيك" عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، يوضح مواعيد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا، على أن يكون يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء.

وأشارت الوزارة، إلى أن مراكز اللقاح في بنوك الدم ومراكز الأورام من الساعة التاسعة صباحًا وحتى 5 مساء، فيما تعمل مراكز أرض المعارض بمدينة نصر يوميًا ما عدا يوم الجمعة.

وتابعت وزارة الصحة: "للتسجيل وحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.egcovac.mohp.gov.eg"

ولمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالخط الساخن: 15335.