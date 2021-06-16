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نشاط رياح والحرارة تتجاوز الـ40.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة

06:00 ص الأربعاء 16 يونيو 2021
نشاط رياح والحرارة تتجاوز الـ40.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة

طقس حار

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية من الأربعاء حتى الاثنين المقبل، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل معتدل على الجنوب.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة 32 وحتى 34 درجة، والسواحل الشمالية 27 وحتى 29 درجة، وشمال الصعيد 33 وحتى 35 درجة، وجنوب الصعيد 38 وحتى 41 درجة.

الأربعاء 16 يونيو:
نشاط ريـاح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الخميس 17 يونيو:
نشاط ريـاح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

يوم الجمعة 18 يونيو:
نشاط ريـاح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

السبت 19 يونيو:
نشاط ريـاح على مناطق القاهرة الكبرى من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الأحد 20 يونيو:
نشاط ريـاح على مناطق القاهرة الكبرى من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الاثنين 21 يونيو:
نشاط ريـاح على مناطق القاهرة الكبرى من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

طقس حار هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية السواحل الشمالية

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