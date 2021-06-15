مسئول أممي يشيد بالتعاون بين "قومي المرأة" وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتمكين المرأة

الطائفة الإنجيلية: المبادرات الرئاسية تلعب دورًا هامًا في خدمة المجتمع

كتبت- نور العمروسي:

أشاد إيب بيترسن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي يقوم بأول زيارة رسمية له لمصر منذ تعيينه في هذا المنصب، بالتعاون البناء القائم بين المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والذي يهدف إلى تمكين المرأة والنهوض بها.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الثلاثاء، للمجلس القومي للمرأة لبحث سبل التعاون بين الجانبين والتعرف أكثر على جهود مصر والمجلس في مجال تمكين المرأة والنهوض بها.

وأعرب بيترسن عن سعادته بإتاحة الفرصة له لزيارة المجلس القومي للمرأة والتعرف عن قرب عن جهود مصر والمجلس في مجال تمكين المرأة.

وأشاد بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية واتجاه الحكومة المصرية إلى وضع خطة واستراتيجية وطنية ضمن أولوياتها لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية التي تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي، مما يضمن التزام كافة المؤسسات والوزارات بالعمل عليها.

من جانبها، رحبت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس بمساعد الأمين العام للأمم المتحدة، في مصر، مستعرضه أهم الأنشطة والخدمات التي يتعاون المجلس في تنفيذها مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر الحالية والمشروعات المستقبلية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة تحتفل خلال شهر من الآن بـ"شهر بدور" الذي يأتي تزامنا مع اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث.

وقالت "نحتفل هذا العام بالجيل الثالث من قوانين تجريم ختان الإناث، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، وهو انتصار حقيقي للمرأة والفتاة المصرية".

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس أطلق هذا العام تقريراً حول "الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 2015-2020"، والذي هدف إلى تسليط الضوء على أهم نتائج الاستراتيجية، وعرض الإنجازات والأنشطة التفصيلية المنفذة تحت كل محور من محاورها، منذ إطلاقها في أبريل 2015 وحتي أبريل 2021.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى حملة "التاء المربوطة سر قوتك" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة في عام 2016، وأصبحت منذ ذلك الوقت علامه مميزة للمجلس، مضيفة إلى أن جميع الحملات التي ينفذها المجلس تندرج تحت حملة " التاء المربوطة ".

كما أشارت إلى حملات طرق الأبواب التي ينفذها المجلس في كافة المحافظات لتوعية السيدات في مختلف المجالات، لافتة إلى أن آخر هذه الحملات هي حملة لطرق الأبواب ينفذها المجلس حاليا ضمن مبادرة "احميها من الختان"؛ لتوعية السيدات بالقانون الجديد وأضرار الختان على الفتيات.

واستعرضت المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يشرف عليه لجنة وزارية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوزارات المعنية وبعض المجالس المتخصصة من بينها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس القومي للسكان والمركز الديموغرافي، وهو مشروع غير مسبوق، يأتي من بين أهدافه العمل على ضبط معدلات النمو السكاني بما يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي.

وفي ختام الزيارة، قام السفير بيترسن بجولة بالمجلس القومي للمرأة، تفقد خلالها كل من مكتب شكاوى المرأة ومركز تنمية مهارات المرأة.​