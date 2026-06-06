أكد الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، أهمية اتباع الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، لا سيما بين الطلاب الذين يؤدون امتحانات نهاية العام خلال هذه الفترة.

وأضاف المر خلال تصريحات عبر القناة الأولى المصرية، أن تأثير درجات الحرارة المرتفعة لا يقتصر على فترة التعرض المباشر لأشعة الشمس فقط، بل يمتد ليشكل خطرًا تراكميًا على صحة الإنسان مع مرور الوقت.

وأشار أستاذ الصحة العامة إلى أن التعرض المتكرر والمستمر للحرارة المرتفعة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية متعددة، خاصة لدى كبار السن والأطفال والطلاب والأشخاص الذين يقضون فترات طويلة خارج المنازل.

وتابع أن "أشعة الشمس ممكن تسبب مشاكل صحية كتير، تبدأ من احمرار الجلد والحروق السطحية، وفي بعض الحالات ممكن تتطور لسرطان الجلد"، موضحًا أن التأثيرات تمتد للعين والجهاز التنفسي.

وشدد الدكتور عبد اللطيف المر على أن أعراض التعرض المفرط للحرارة تتدرج من الإجهاد الحراري (إرهاق شديد وتعرق غزير) إلى ضربات الشمس الأكثر خطورة، حيث ترتفع حرارة الجسم ويصبح الجلد جافًا.

وأكد أستاذ الصحة العامة على أن الخطورة تتضاعف عندما تتجاوز الحرارة 39 أو 40 درجة، حيث تبدأ أجهزة الجسم في فقدان قدرتها على التكيف، داعيًا لشرب المياه بكثرة وتجنب الشمس وقت الذروة وارتداء الملابس القطنية الفاتحة.