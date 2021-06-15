بقيمة 200 مليون جنيه.. التفاصيل الكاملة لعقد تطوير عروض الصوت والضوء بالأهرامات

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد عبد العزيز العضو المنتدب لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، تفاصيل التعاقد مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة لتطوير والمشاركة بالادارة لعروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض بمنطقة الأهرامات، وذلك بناءً على المزايدة العامة العالمية التي قامت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بطرحها في 29 سبتمبر 2020 والتي تقدم لشراء كراستها عدد خمس شركات.

وبحسب بيان الشركة اليوم، جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير والارتقاء بالأماكن السياحية، ومن خلال برنامج إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، ورغبة الدولة ممثلة في حكومتها في تطوير الخدمات المقدمة لزائري منطقة الأهرامات والارتقاء بها من أجل زيادة أعداد الزائرين للمنطقة بصفة خاصة والسائحين إلى جمهورية مصر العربية بصفة عامة، وكذا زيادة عائد الدولة مستقبلا كنتيجة لذلك.

وقال عبدالعزيز، إن شركة مصر للصوت والضوء، وافقت على العرض الفني والمالي المقدم من شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بتكلفة تطوير تقدر بمبلغ 200 مليون جنيه (مائتان مليون جنيه مصري لا غير) يتم ضخها بالمشروع خلال 16 شهر من تاريخ استلام الموقع، على أن تكون مدة العقد 15 سنة تحصل بموجبه شركة مصر للصوت والضوء على نسبة 17% من إيرادات المشروع وبحد أدنى 36 مليون جنيه بزيادة 7% بصورة تراكمية سنوياً.

وبدأت شركة أوراسكوم بيراميدز إحدى شركات أوراسكوم للاستثمار، بالفعل في تنفيذ خطة التطوير الشاملة لمنطقة الزيارة في هضبة الأهرامات وذلك بناءً على العقد الموقع بينها وبين المجلس الأعلى للآثار والذي يشمل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزائرين إلى مستوى يليق بحضارة مصر العظيمة وأهمية هذه المنطقة الأثرية والتي تعد أهم نقطة جذب سياحي في مصر والعالم، وإن إسناد مشروع تطوير والمشاركة بالإدارة لعروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض على الشركة سيمكنها من وضع خطة شاملة لتطوير مناطق الزيارة بهضبة الأهرامات بما فيها عروض الصوت والضوء.

جدير بالذكر، أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على ذلك المعلم التاريخي الهام وإظهاره بالشكل اللائق كونه أحد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، ويجب أن ترتقي الخدمات به إلى مستوى عالمي لوضعه في مكانه الطبيعي تماشياً مع خطة وزارة السياحة والآثار وافتتاح المتحف المصري الكبير.