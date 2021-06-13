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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الإسكان باعتماد قطعة أرض بالحزام الأخضر

02:37 م الأحد 13 يونيو 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 4أ /2 بمساحة 2.5 فدان الواقعة بالحوض رقم 22 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكني بمقابل عيني.

ونص القرار أيضًا على التزام المخصص له قطعة الأرض بالتعهد باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقا للطلب المقدم منه.

عاصم الجزار الجريدة الرسمية وزير الإسكان قطعة أرض الحزام الأخضر

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