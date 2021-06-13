الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الإسكان باعتماد قطعة أرض بالحزام الأخضر
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كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 4أ /2 بمساحة 2.5 فدان الواقعة بالحوض رقم 22 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكني بمقابل عيني.
ونص القرار أيضًا على التزام المخصص له قطعة الأرض بالتعهد باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقا للطلب المقدم منه.
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