الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الإسكان باعتماد قطعة أرض بالحزام الأخضر

بعد قرارات القضاء.. أول تعليق من مكتشف قضية شقة الزمالك- مغارة علي

"لو عليك قرض".. هل يمكن الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الـ3%؟

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 4أ /2 بمساحة 2.5 فدان الواقعة بالحوض رقم 22 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكني بمقابل عيني.

ونص القرار أيضًا على التزام المخصص له قطعة الأرض بالتعهد باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقا للطلب المقدم منه.