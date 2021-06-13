وضع مغاير.. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع​

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، حيث تسجل اليوم الأحد 35 درجة وتصل لـ33 و32 درجة بنهاية الأسبوع.

وأضاف شاهين، أن طقس ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر يتميز بالجو المعتدل والمنخفض فى درجات الحرارة، والتي تتراوح بين 21 و22 درجة مئوية، ثم ترتفع الحرارة مع سطوع أشعة الشمس والتي تصل نهارا لـ33 درجة.

وتابع: "نعيش طقسا ربيعيا ممتعا خلال آخر أيام فصل الربيع، حيث تدور درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية".

وأشار إلى أن جنوب البلاد له وضع مغاير في حالة الطقس، حيث ترتفع درجات الحرارة لتتجاوز الـ40 درجة على شمال الصعيد و45 درجة على جنوب الصعيد، نتيجة الكتل الهوائية والتي تتغير بداية من الغد على شمال الصعيد لتصل درجات الحرارة لـ34 و35 درجة.