المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية تستقبل ماراثون البوسكو

(مصراوي):

تشهد المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ماراثون البوسكو، صباح غدٍ الجمعة، بتنظيم (كايرو رانر)، وبحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وينقسم الماراثون - الذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة - إلى 3 مسافات مختلفة، الأول سباق 10 كيلو، والثاني سباق الـ5 كم، والسباق الثالث مخصص للعائلة لمسافة 1 كم حيث يسمح السباق بمشاركة جميع الفئات العمرية للعائلة الواحدة للمشاركة في الحدث ومشاهدة العاصمة.

ويبدأ الماراثون من المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة مرورًا في منطقة الأبراج التي تتضمن أكبر برج بقارة أفريقيا والعودة إلى المدينة مرة أخرى.

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق منح جوائز مالية قيمة للفائزين بسباق الـ10 كم سيدات ورجال، يحصل المركز الأول على مبلغ 20 ألف جنيه، والمركز الثاني على 10 آلاف جنيه، والمركز الثالث 5 آلاف جنيه.

كما سيتم تقديم جوائز رمزية للفئات العمرية من الجنسين من 15 عامًا حتى فوق 45 عامًا، على أن تكون الجوائز بالتساوي على كل الفئات مركز أول 3000 جنيه، مركز ثاني: 2000 جنيه ، مركز ثالث 1000 جنيه.

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