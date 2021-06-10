Masrawy logo white

القوى العاملة: براءة 5 مصريين في قضايا اختلاس كيدية بالسعودية بعد مرور 4 سنوات

10:24 ص الخميس 10 يونيو 2021
القوى العاملة: براءة 5 مصريين في قضايا اختلاس كيدية بالسعودية بعد مرور 4 سنوات

وزير القوي العاملة محمد سعفان

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، براءة 5 مصريين في قضايا اختلاس ثبتت كيدية التهم المنسوبة إليهم بحكم محكمة الاستئناف بالرياض في المملكة العربية السعودية بعد مرور ما يقرب من 4 سنوات.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية العامة المصري بالرياض.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي، في التقرير، إنه تقدم للمكتب كل من محمد إبراهيم عبدالفتاح مندور، وإبراهيم إسلام إبراهيم أحمد مغربي، ومحمد إبراهيم عبدالسلام راضي من أبناء قرية شاوة التابعة لمركز المنصورة- الدقهلية وذلك لإلغاء بلاغ الهروب وإلغاء منع السفر واستكمال إجراءات العودة لمصر، وذلك بعد تأييد الحكم لصالحهم بالبراءة من محكمة الاستئناف بالرياض.

وأضاف رجائي، أنه يجري حاليا التنسيق لرفع قضية تعويض لهم، حيث أنهم قضوا من عمرهم ما يقارب الأربع سنوات في قضايا اختلاس، ولكن ظهرت براءتهم وثبتت كيدية التهم المنسوبة إليهم، حيث قضت محكمة استئناف الرياض مؤخرا بتأييد الحكم ببراءة كل من: محمد إبراهيم عبدالفتاح مندور، وإبراهيم إسلام إبراهيم أحمد مغربي، ومحمد إبراهيم عبدالسلام راضي، ومحمد مختار عبدالسلام أحمد، وأحمد عبدالسميع بركة من كل التهم المنسوبة لهم بعد أن وجه لهم صاحب العمل المدعو "ن . ع . ا"، الذي يملك إحدى المؤسسات بالرياض تهمة الاختلاس دون أي دليل مادي يدينهم، بعدما قاموا بتقديم شكوى ضده لمكتب العمل بالرياض نظراً لمرور أربعة أشهر متواصلة دون صرف رواتبهم، واستمرت القضية من 7 فبراير 2017 إلى أن قامت المحكمة بتبرأتهم.

ووجهوا الشكر لوزير القوى العاملة على رعايته المستمرة لأبنائه العاملين المصريين بالخارج، كما قدموا الشكر للقنصل العام على المتابعة المستمرة منذ بداية القضية من خلال المستشار القانوني.​

وزارة القوى العاملة قضايا اختلاس كيدية السعودية محمد سعفان

الخبر التالى:

رئيس جهاز "أسيوط الجديدة": تسليم ملعبي كرة قدم خماسي لوزارة الشباب جنوب شرق المدينة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
773

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

551

متعافون اليوم

269527

إجمالي الإصابات

15437

إجمالي الوفيات

197832

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا