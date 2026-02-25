حررت حملة ضبطية قضائية، مساء أمس الثلاثاء، 40 محضر سرقة تيار كهربائي اختلفت بين عدم صحة شروط التعاقد والحصول على تيار كهربائي بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى ضبط عدادات بها مقومات وتلاعبات من الداخل.

يأتي ذلك في إطار التنسيق المتبادل بين قطاع الضبطية القضائية بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والإدارة العامة للضبطية القضائية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

ونوه مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر بأن المخالفات التي تم ضبطها تمثلت في عدم الحصول على تصاريح الإنارة أو الحي؛ وأبرزها مصنع الرشيدي الميزان المغلق بالسيدة زينب، لمخالفته شروط التعاقد من خلال قيامه بتوصيل التيار لبعض المنشآت القريبة منه، وكذلك الشادر المقام أمام سنتر شاهين التجاري بالسيدة زينب، دون الحصول على ترخيص من الكهرباء، وتم رفع العدادات الخاصة بفرع "بلبن" السيدة زينب؛ للشك في سلامتها وصحتها.

وقاد الحملة كل من المحاسب أحمد المصري مدير عام الضبطية القضائية، وبسام الشهاوي مدير إدارة بقطاع الضبطية ومأمور الضبط القضائي بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من العاملين بالقابضة وشركة جنوب القاهرة.

واستهدفت الحملة المنافذ المؤقتة وموائد الرحمن وبعض الأنشطة التجارية التي تم رصد قيامها بتوصيل التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة؛ سواء من خلال توصيلات مباشرة دون عداد، أو العبث بالعدادات القائمة، بما يمثل إهدارًا للمال العام ويؤثر سلبًا على استقرار الشبكة وجودة التغذية الكهربائية.

وأسفرت التحركات الميدانية عن تحرير 40 محضر سرقة تيار كهربائي والتي تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع فصل التوصيلات غير القانونية وإلزام أصحاب الأنشطة بسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للضوابط المعمول بها.

وأكد المصادر أن الحملات مستمرة خلال الفترة الحالية؛ خصوصًا في المناطق ذات الكثافات التجارية والأنشطة الموسمية، في إطار خطة موسعة لمواجهة ظاهرة سرقات التيار، والحفاظ على حقوق الدولة وضمان استقرار التغذية الكهربائية.