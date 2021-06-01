ألف جنيه منحة للعاملين بالأزهر الشريف بمناسبة انتهاء الامتحانات

كتب- محمود مصطفى:

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، صرف مكافأة ألف جنيه للعاملين بالقطاعات التابعة للمشيخة، بمناسبة انتهاء الامتحانات.

ونص قرار شيخ الأزهر، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، أن تصرف المكافأة للعاملين بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية، الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة.

كان الأزهر الشريف، أعلن فتح باب القبول إلكترونيا، لمرحلة رياض الأطفال لأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة) عبر الرابط:

اضغط هنا:

وتقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، وفى الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن "6 أشهر" كحد أدنى لسن القبول.

اقرأ أيضا:

فتح الباب خلال أيام.. شروط وضوابط التقدم لمرحلة رياض أطفال وأولى ابتدائي بالأزهر