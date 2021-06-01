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منع ومراجعة ومدن خاصة.. ٣ إجراءات تغير خريطة معارض السيارات في مصر

01:12 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
منع ومراجعة ومدن خاصة.. ٣ إجراءات تغير خريطة معارض السيارات في مصر

محمود شعراوى وزير التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تقوم بالعديد من الاجراءات لضبط منظومة العمران وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف الملفات الحيوية والخدمية.

وتستهدف الحكومة تغيير خريطة معارض السيارات في مصر خاصة بالنسبة للتراخيص المتعلقة بالمعارض الجديدة.

وقال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إنه تم توجيه أجهزة المحافظات بتشديد الرقابة على معارض السيارات ومراجعة تراخيصها بشكل مستمر.

وشدد المصدر، لمصراوي، على أن ذلك سيتم من خلال التنسيق مع الأجهزة المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية.

وأوضح أن السبب في ذلك يعود إلى ازدياد نسب الشكاوى استغلال أصحاب معارض السيارات للأرصفة داخل المناطق السكنية وعدم توافر المساحات اللازمة لانتظار سيارات المواطنين بالإضافة لتسببها في التكدس المروري.

وتستهدف خطة الوزارة لمواجهة هذه المشكلة، منع إصدار تراخيص جديدة لإقامة معارض السيارات داخل الكتلة السكانية بالأحياء والمراكز والمدن.

وتم توجيه المحافظات بدراسة توفير قطع أراضي خلال الفترة المقبلة لإقامة مدن للسيارات في كل محافظة لخدمة جميع مواطنيها أسوة

بالمجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات بطريق القاهرة العين السخنة.

كما سيتم مراجعة تراخيص معارض السيارات للتأكد من مطابقتها لتلك الاشتراطات، والسماح بتوفيق الأوضاع لتلك المعارض بما يتوافق مع الاشتراطات.

وأوضح المصدر أن الحكومة تعمل وفق خطة لنقل كافة الأنشطة المقلقة للراحة خارج الكتل السكنية، تحقيقا لراحة المواطنين.

محمود شعراوي معارض السيارات وزارة التنمية المحلية الشكاوى

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