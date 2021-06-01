درجات الحرارة غدا.. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء 2 يونيو

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضاف الخبراء حسب الموقع الرسمي للهيئة، أن الطقس ليلا لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشار خبراء الهيئة، إلى وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، موضحين أن نسبة الرطوبة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75%، فيما تبلغ على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 80%.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية، أن البحر الأحمر وخليج السويس، يشهدان اضطرابا في الملاحة البحرية، فيما تبلغ سرعة الرياح نحو (70.60 كم/س)، وارتفاع الموج (4.5 متر).

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 20 ـ 33 درجة مئوية، والسواحل الشمالية الغربية بين 19 ـ 26، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 20 ـ 27، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 28 ـ 37، وشمال الصعيد بين 24 ـ 35، وجنوب الصعيد بين 28 ـ 44 درجة مئوية.

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