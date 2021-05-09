بدرجات الحرارة والظواهر الجوية.. الأرصاد تعلن طقس عيد الفطر

02:30 م الأحد 09 مايو 2021
بدرجات الحرارة والظواهر الجوية.. الأرصاد تعلن طقس عيد الفطر

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس أيام العيد والظواهر الجوية المصاحبة لها، والتي جاءت على النحو التالي:

الأربعاء:

طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء، كما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 33- 18، السواحل الشمالية 27 -17، جنوب سيناء 37-25، شمال الصعيد 34 - 20، جنوب الصعيد 39- 25.

الخميس:

طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء، كما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 33- 18، السواحل الشمالية 27 -17، جنوب سيناء 37-25، شمال الصعيد 35 - 20، جنوب الصعيد 38- 25.

الجمعة:

طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء، كما تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 34- 18، السواحل الشمالية 28 -17، جنوب سيناء 38-25، شمال الصعيد 36 - 21، جنوب الصعيد 40- 25.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، الثلاثاء المقبل، هلال شهر شوال لعام 1442هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن مدى تحقق رؤية هلال شوال من عدمه، وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد غروب شمس الثلاثاء المقبل، الـ١١ من مايو لعام ٢٠٢١.

وكشفت حسابات فلكية أجراها علماء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1442هـ (أول أيام عيد الفطر المبارك) سيوافق يوم الخميس 13 مايو المقبل، وعدة الشهر ستكون 29 يومًا.

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الطقس عيد الفطر درجات الحرارة الظواهر الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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