26 خدمة تقدمها شركات الكهرباء لـ35 مليون مشترك.. تعرف عليها

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة "القابضة لكهرباء مصر" إطلاق شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، 26 خدمة مختلفة للمواطنين على مدار الفترات الماضية، بالإضافة إلى تحديثها وتطويرها؛ كي يتسنى للمواطن الحصول على أفضل خدمة ممكنة له تُضاف بانتظام واستقرار التيار الكهربائي.

وحرصًا من "مصراوي" على توضيح تلك الخدمات للمواطنين الذين يبحثون عن إجابات شافية ووافية لها، نستعرض الخدمات التي تقدمها كل شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، فيما يلي:

1- شهادة بيانات تعاقد/ مصالحة

2- شهادة بيانات استهلاك

3- تركيب عداد قانوني لأول مرة

4- تركيب عداد كودي (جاري عن طريق المنصة الإلكترونية)

5- تركيب عداد بدل تالف

6- تركيب عداد بدل فاقد

7- تغيير اسم صاحب العداد

8- طلب فحص عداد

9- طلب رفع عداد

10- استبدال عداد بقدرة أكبر

11- تعديل توصيلة (داخلية- خارجية)

12- جدولة مديونية على أقساط شهرية

13- توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية القانونية

14- توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية

15- توصيل تيار مؤقت

16- توصيل التيار الكهربائي للمباني غير القانونية

17- سداد دفعة مقدمة تحت الحساب

18- مبيعات لمبات LED

19- تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه

20- تصحيح قراءة خاطئة

21- إبلاغ عن قراءة عداد

22- فواتير مسددة عن طريق منافذ السداد الإلكتروني

23- شحن كارت مسبوق الدفع

24- استخراج كارت شحن بدل تالف أو بدل فاقد

25- تصحيح اسم وبيانات مشترك

26- تلقي بلاغات الأعطال والشكاوى