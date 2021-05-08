بيان وزير النقل وحافز الموظفين.. ننشر أجندة عمل اللجان النوعية بالبرلمان

كتب- نشأت علي:

تناقش اللجان النوعية بمجلس النواب، غدًا الأحد، عددًا من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة .

وتستكمل لجنة القوى العاملة، وفقًا لجدول الأعمال الصادر من الأمانة العامة لمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة".

وتعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اجتماعًا لدراسة بيان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الذي ألقاه أمام المجلس بجلسته العامة المنعقدة يوم الإثنين 26 من أبريل سنة 2021، عن خطة عمل الوزارة؛ خصوصًا الهيئة القومية للسكك الحديدية.

بينما تناقش لجنة الشباب والرياضة مشروع قانون مقدم من النائب محمود حسين، و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في شأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الشبابية والرياضية.

وينعقد الاجتماع من خلال لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

وتعقد لجنة حقوق الإنسان برئاسة طارق رضوان، لقاء الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان؛ لاستعراض أبرز ما تتضمنه مسودة أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان من نتائج مستهدفة.

وتدرس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس مشروع موازنة وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022.

وتناقش لجنة الصناعة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السيد مهنى، بشأن الانتشار الملحوظ للعديد من المصانع الخاصة بتصنيع مواد التنظيف الصناعية غير المطابقة للمواصفات الصناعية والطبية والبيئية بأماكن مجهولة بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.