وزير الإسكان: حملات موسعة بالمدن الجديدة لمتابعة تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة "كورونا"

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أجهزة المدن الجديدة نفذت حملات مسائية موسعة بالتعاون مع الشرطة، لمتابعة تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، خلال انعقادها الأربعاء الماضي، والتي كان ضمن قراراتها، غلق المحال والمطاعم والمقاهي والكافتيريات والكازينوهات والمراكز التجارية (المولات التجارية) وغيرها من المحال والمنشآت من الساعة الـ٩ مساء وحتى الساعة الـ٦ صباحاً، واستمرار العمل بالقرار حتى يوم ٢١ مايو الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن الحملات شملت مدن (القاهرة الجديدة - بدر - دمياط الجديدة - 6 أكتوبر - العبور - الشروق - سوهاج الجديدة) وغيرها من المدن، مؤكداً استمرار الحملات لحين اجتياز فترة ذروة الفيروس للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، كما أن المواطن عليه دور كبير في المساهمة في تطبيق ما تم اتخاذه من قرارات بشأن الظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا.

وفي ذات السياق، صرح المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأن إدارتى التنمية والأمن بالجهاز، بالتنسيق مع قسم شرطة مدينة دمياط الجديدة وشرطة التعمير بالمدينة، نفذوا حملة مسائية مكبرة استهدفت المقاهي والكافيهات والمحال التجارية بجميع أحياء مدينة "دمياط الجديدة"، للتأكد من تنفيذ أصحابها لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم(٩٣٣) لسنة ٢٠٢١ م بشأن مواعيد تشغيل وغلق المحال والمطاعم والمقاهي والكافتيريات وما يماثلها، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة وقت العمل.

وأضاف رئيس جهاز دمياط الجديدة، أن الحملة أسفرت عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين، وتحرير محاضر لهم وتحصيل الغرامات الفورية المنصوص عليها.

كما أكد رئيس الجهاز، أنه لن يتم التهاون مع أي مخالف، وسيتم إنفاذ القانون والتعامل بكل حزم وقوة، حفاظا على سلامة وصحة سكان المدينة، وكذا استمرار تلك الحملات والمرور الدوري بجميع أحياء المدينة لحين انتهاء ذروة الفيروس.

وكلف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 اكتوبر، الإدارات المختصة بالجهاز وبالتنسيق مع شرطة التعمير، بتنفيذ حملات لمتابعة سريان مواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم والمولات فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وشدد المهندس عادل النجار، على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات بكل حسم مع استمرار المتابعة والرصد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، أكد المهندس أمين غينم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم شن حملات بالتجمعات الثلاثة لمتابعة تنفيذ قرارا الإغلاق، مشيراً إلى أنه تم تحرير محاضر بجميع المخالفات بالمحال والمولات غير الملتزمة.

وطالب رئيس الجهاز، أصحاب المحال التجارية والمقاهي والمطاعم بالالتزام بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء حفاظا على سلامة المواطنين.

وفي مدينة سوهاج الجديدة، قال المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز المدينة، إنه تم تنفيذ حملات موسعة لمتابعة مواعيد غلق المحال التجارية وما يماثلها، حيث تبين خلال الحملات الالتزام الكامل بما تم اتخاذه من قرارات بشأن فيروس كورونا.

وأضاف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم متابعة مواعيد غلق جميع المحال التجارية وما يماثلها المنوط غلقها في مواعيد محددة بقرار رئيس مجلس الوزراء، بمعرفة إدارتي الأحياء والأمن بالجهاز بالتعاون مع قسم شرطة مدينة بدر، حيث أسفرت حملات المتابعة عن تحرير ١٥ محضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مدينة العبور، أصدر المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز المدينة، تعليمات لمسئولي الإدارات المختصة ورؤساء الأحياء بتشكيل غرف متابعة دورية لتطبيق ما تم اتخاذه من قرارات بشأن فيروس كورونا، وكذا اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.