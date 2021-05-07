وزير الزراعة يستقبل الممثل الإقليمي لـ"الفاو" في بداية عمله بالقاهرة

10:14 م الجمعة 07 مايو 2021
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كتب- أحمد مسعد:

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" والممثل الإقليمي للمنظمة بمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمناسبة توليه منصبه الجديد وبداية عمله من مكتبه الإقليمي بالقاهرة، وبحث معه آفاق التعاون بين الحكومة المصرية والمنظمة في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

وأكد القصير، أن هناك تاريخ طويل من التعاون مع المنظمة الدولية حيث تعتبر مصر أحد مؤسسيها كما استعرض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الفقر، في المناطق الاكثر احتياجًا والمشروعات التي تقدمها للمرأة الريفية.

وأكد القصير، استعداد مصر لتقديم الدعم لدول المنطقة في مجال مكافحة التصحر وزراعة الصحراء والحصر التصنيفي وتبادل الخبرات والتصنيع الزراعي وبناء القدرات وتحسين السلالات والخدمات البيطرية، مشيرًا إلى الجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

السيد القصير وزارة الزراعة عبدالحكيم الواعر منظمة الفاو

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