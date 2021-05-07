تعديل مواعيد وإيقاف مؤقت.. قرارات للسكة الحديد لرفع معدلات سلامة القطارات

03:48 م الجمعة 07 مايو 2021
تعديل مواعيد وإيقاف مؤقت.. قرارات للسكة الحديد لرفع معدلات سلامة القطارات

قرارات للسكة الحديد لرفع معدلات سلامة القطارات

كتب – أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف مؤقت لبعض القطارات، وذلك في إطار خطة الهيئة لإنهاء مشروعات تطوير نظم الإشارات بنهاية العام 2021، لرفع معدلات سلامة القطارات على الخطوط.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، الجمعة، أنها قررت وقف بعض القطارات بالوجهين البحري والقبلي التي تؤثر على تنفيذ البرنامج الزمني لتطوير نظم الإشارات وذلك اعتباراً من يوم 22 مايو 2021 وهم 7 قطارات بالوجه البحري "١٢٠٤/١٣٣/١٢٠٢/١١٥٧/١١٥٦/١١٥٣/١١٥٢"

كما قررت إيقاف 10 قطارات بالوجه القبلي: "٧١١/٧٠٦/٧٧٧/٧٧٦/٨٣٢/١٠٠٥/١١٨٨/١١٨٧/١٦٧/١٦٦".

وفي السياق ذاته، قررت السكة الحديد، تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجهين البحري والقبلي، ٧ قطارات بالوجه البحري وهي : ١٠٠٨/٢٠٠٨/٩٣٦/٩٤٩/١٢٠٣/٣٥/٣٦، و٥ قطارات بالوجه القبلي وهي ١٦٣/٨١/٧١٨/١٠٠٧ /٩٧٥

وأعلنت الهيئة، امتداد مسير 4 قطارات بالوجه القبلي وهي ٩٧٤/٩٧٥/٧١٤/٧١٧، وقطارين بالوجه البحري وهي ٨٠٩/٨١٠

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