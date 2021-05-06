"غطاء سحابي كبير".. الأرصاد تكشف تفاصيل ظاهرة جوية تؤثر على شمال البلاد
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
(مصراوي):
قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة غدًا الجمعة، من المتوقع أن تكون 37 على شمال البلاد، بينما تظل شديدة الحرارة على جنوب البلاد.
وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، أن درجات الحرارة سترتفع مرة أخرى وتتجاوز حاجز 40 درجة يومي السبت والأحد ليسود طقس شديد الحرارة، كما يمر غطاء سحابي كبير يوم الأحد، قد يتساقط منه بعض الأمطار على مناطق من شمال البلاد.
اقرأ أيضًا..
- ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة وتحذر المواطنين
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
232905
عدد المصابين
-
174217
عدد المتعافين
-
13655
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
153452498
عدد المصابين
-
130725426
عدد المتعافين
-
3215243
عدد الوفيات
إعلان