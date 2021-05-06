"غطاء سحابي كبير".. الأرصاد تكشف تفاصيل ظاهرة جوية تؤثر على شمال البلاد

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة غدًا الجمعة، من المتوقع أن تكون 37 على شمال البلاد، بينما تظل شديدة الحرارة على جنوب البلاد.

وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، أن درجات الحرارة سترتفع مرة أخرى وتتجاوز حاجز 40 درجة يومي السبت والأحد ليسود طقس شديد الحرارة، كما يمر غطاء سحابي كبير يوم الأحد، قد يتساقط منه بعض الأمطار على مناطق من شمال البلاد.

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