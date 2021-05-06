كتب- محمد عبيد:

أصدر الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، قرارا بتعيين الطيار محمد غريب رئيسا للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك خلفاً للطيار إلياس صادق، الذي شغل المنصب لنحو 4 سنوات.

وبدأ الطيار محمد غريب، فعليا تسلم مهام عمله كرئيس للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، بالتواجد في مقر الأكاديمية الواقعة داخل مطار 6 أكتوبر على طريق الواحات.

يعد الطيار محمد غريب رئيس الأكاديمية الجديد، من الطيارين المحترفين بالشركة الوطنية مصر للطيران، حيث يعمل طيارا على طرازات طائرات البوينج، وكان يشغل مؤخرا بجانب كونه طيارا بالخطوط الجوية، منصب رئيس قطاع السلامة والجودة بالقابضة مصر للطيران، فضلا عن أنه شغل عدة لجان مهمة داخل الشركة القابضة.