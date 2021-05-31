الجريدة الرسمية تنشر نص قرار رئيس الوزراء بمواعيد فتح وإغلاق المحلات الجديدة

(مصراوي):

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الوزراء، الذي أعلن أمس الأحد، والخاص بالمواعيد الجديدة الخاصة بفتح وإغلاق المحلات والمولات والمطاعم، حسب المواعيد الصيفية.

وقالت الجريدة إن ذلك جاء عقب الاطلاع على الدستور، وقانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ، في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

وجاء نصر القرار كالتالي: