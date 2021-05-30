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مصادر برلمانية لـ"مصراوي": انعقاد أولى اجتماعات اللجنة العامة للشيوخ غدًا

08:53 م الأحد 30 مايو 2021
مصادر برلمانية لـ"مصراوي": انعقاد أولى اجتماعات اللجنة العامة للشيوخ غدًا

مجلس الشيوخ المصري

كتب- يوسف عفيفي:

قالت مصادر برلمانية لـ"مصراوي"، إن مجلس الشيوخ انتهى من تشكيل لجنته العامة ومن المرتقب عقد أولى اجتماعاتها صباح غدٍ الاثنين، قبل أعمال الجلسة، مضيفين أنها تتشكل من رؤساء الهيئات البرلمانية و5 معينين.

وأعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أنه عملًا بالمادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس أخطره رئيس حزب مستقبل وطن باختيار النائب حسام الخولي ممثلًا للهيئة البرلمانية أمام المجلس، كما أخطره رئيس حزب الشعب الجمهوري باختيار النائب حازم محمد سليمان عمر ممثلًا للهيئة البرلمانية أمام المجلس، كما أخطره رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باختيار النائب محمود سامي محمد ممثلًا للهيئة البرلمانية.

وأخطره رئيس حزب حماة وطن باختيار النائب فاروق مجاهد شحاتة ممثلًا للهيئة البرلمانية، والنائب حاتم حشمت نائبًا له وأخطره رئيس حزب التجمع باختيار النائب السيد عبدالعال ممثلًا للهيئة البرلمانية، وأخطره رئيس حزب الإصلاح والتنمية النائبة سلوى الحداد ممثلًا للهيئة البرلمانية وينوب عنها النائب سامح السادات.

يذكر أن المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على کل حزب سياسي، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلًا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس.

مجلس الشيوخ اللجنة العامة للشيوخ عبدالوهاب عبدالرازق

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