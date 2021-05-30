مصر للطيران تسيّر اليوم 54 رحلة دولية وداخلية و3 رحلات شحن جوي

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، 54 رحلة جوية نقل 5195 راكبا، إضافة إلى تسيير 3 رحلات شحن جوي.

وأضافت الشركة أنها ستسير 41 رحلة دولية إلى كل من: بغداد، إربيل، ندجامينا، لاجوس، الدوحه، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، دبي، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، موسكو، أبوظبي، ميونخ، برشلونه، البحرين، إسطنبول، الخرطوم، عمّان، بيروت، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا.

وأشارت إلى تسيير 13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم.