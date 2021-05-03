الأوقاف: 50 مليون جنيه لبناء مدارس والصندوق الخيري لدعم التعليم

كتب- محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف 25 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة هذا العام لحساب هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبناء المدارس، ليصل إجمالي ما تم دفعه واعتماده لحساب هيئة الأبنية التعليمية لبناء المدارس 75 مليون جنيه.

واعتمد وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، تحويل 25 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة أيضًا لحساب الصندوق الاستثماري الخيري لدعم التعليم، ليصبح إجمالي ما تم تحويله واعتماده بالفعل لحساب هذا الصندوق من الموارد الذاتية للأوقاف 100 مليون جنيه من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارتي التخطيط والتربية والتعليم.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، اليوم الاثنين، أنه بذلك يبلغ إجمالي ما تم صرفه واعتماده لبناء المدارس ودعم العملية التعليمية من الموارد الذاتية للأوقاف 175 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن دورها في خدمة المجتمع، واهتمامها ببناء الإنسان المصري، وفي إطار التكامل بين مؤسسات الدولة المصرية، ووفق ما تقتضيه شروط الواقفين.