ضبط مشغولات ذهبية وسجائر مع راكب بالمطار قادم من لبنان

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب مشغولات مرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة، وكمية من السجائر، أخفاها راكب داخل حقائبه وعلى جسده، فور وصوله من لبنان، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الشرق الأوسط، والقادمة من بيروت، اشتبه عبد السلام عادل رئيس القسم بالجمارك في راكب، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد البحيري مأمور الجمارك، والذي تلاحظ له وجود كمية من السجائر أسفل الملابس بالحقائب، قام عمرو العميري مدير الحركة، المشرف على صالة الوصول، وكلف الدكتورة ابتهال مصطفي بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وعثرت على كمية من السجائر، وحافظات جلدية خاصة بالمشغولات الذهبية، وحوامل "استاندات" خاصة بعرضها، وكلف طاهر خفاجيى رئيس القسم وعبد الرحمن سيد مأمور الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا، ما أسفر عن وجود كمية من المشغولات الذهبية المرصعة، داخل حقيبة يد صغيرة معلقة على "كتف" الراكب.

وأمر أسامة دياب مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.