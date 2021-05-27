ارتفاع حرارة وفرص أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة قادمة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 48 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري شديد الحرارة على جنوب سيناء جنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد لطقس 48 ساعة على النحو التالي:

​الجمعة 28 مايو:

- شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

السبت 29 مايو:

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.​