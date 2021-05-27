منارة الفكر وواجهة مصر الثقافية.. "تعليم النواب" توافق على موازنة مكتبة الإسكندرية

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، خلال اجتماعها، الأربعاء، مشروع موازنة مكتبة الاسكندرية للعام المالي الجديد 2021/2022.



وأكد الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة البرلمانية، أن مكتبة الإسكندرية هي منارة للفكر والحضارة، وتولِيها الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا؛ لا سيما أنها واجهة لمصر الثقافية، معلنًا موافقة اللجنة على مشروع الموازنة.



وطالب هاشم بإيفاد اللجنة بالخطة الاستثمارية التفصيلية المستهدفة للعام المالي الجديد؛ لتقديم مزيد من الدعم لها، لا سيما لما لها من دور أيضًا في جذب الشباب، مشيرًا إلى أن اللجنة ستقوم بزيارة مرتقبة إلى المكتبة في ضوء توجيه دعوة إليها من جانب المسؤول بالمكتبة، والذي حضر اليوم.



وقال محمد عقل، المسؤول بمكتبة الإسكندرية، إن المكتبة بمثابة قوى ناعمة، مشيرًا إلى عدد من المشروعات المستهدفة خلال العام المالي الجديد 2021/2022؛ لتطوير وتحديث المكتبة، ومنها تحديث البنية التحتية والتكنولوجية بنحو 10 ملايين جنيه؛ لا سيما هي المكتبة الثانية عالميًّا من حيث أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الإلكترونية، فضلًا عن استهداف تطوير الأجهزة المرئية والصوتية بنحو 18 مليون جنيه.



وأضاف عقل أنه من المستهدف أيضًا تحديث المنظومة الأمنية للمكتبة، وأجهزة الإضاءة بالمبنى الرئيسي، لا سيما أنه قائم على نظم عالمية تتنوع ما بين 3 آلاف لمبة، مشيرًا إلى دور المكتبة في تطوير بعض الأماكن التراثية؛ ومنها قصر خديجة هانم بحلوان، وتقديم أنشطة ثقافية به.



وطالب المسؤول بالمكتبة بزيادة الباب السادس (الاستثمارات) ليكون 90 مليون جنية؛ لا سيما والحاجة إلى إنجازات البحيرة الصناعية الخارجية بالمكتبة.



وقال معتز فتحي، ممثل التخطيط، إن البحيرة كانت مدرجة في الخطة الاستثمارية؛ لكن لم يرد التعاقد بشأنها حتى الآن.



وأكد رئيس اللجنة أن التخطيط سيكون على استعداد لتوجيه المخصصات اللازمة للمكتبة حال استخدام الموازنة المدرجة في المشروعات المهمة المحددة في الخطة؛ لا سيما الدور المحوري والريادي للمكتبة.



ودعا بدر عثمان، ممثل التخطيط، إلى أن الوزارة وضعت في موازنة العام الجاري 20/21 نحو 90 مليون جنيه في بند الاستثمارات في ضوء المناقشات واستعراض الخطة؛ لكن المكتبه العام الجاري أرسلت خطابًا بالمخصصات المطلوبة دون المكوث سويًّا، ونتمني أن تكون هذه الجلسة انطلاقة جديدة بين المكتبة والتخطيط؛ الأمر الذي وعد به محمد عقل المسؤول بالمكتبة؛ لا سيما أن الفترة الماضية شهدت تغيرًا في القيادات؛ مما أحدث هذه الفجوة.



وأكد النائب هاني أباظة، أهمية الدور التوعوي للمكتبة؛ لا سيما في القضايا الشائكة، مشددًا على أهمية أيضًا التسويق لمحتويات المكتبة وتطوير وسائل العرض بها، بينما طالبت النائبة ماجدة بكري وكيل اللجنة، بإيفاد اللجنة بموجز للأنشطة المتوقع تنفيذها خلال العام المالي الجديد، مع عقد لقاء خاص بالمكتبة لاستعراض كل أنشطتها تفصيلًا.



وتساءلت النائبة نسرين عمر، عن دور المكتبة من المبادرات المهمة؛ ومنها "حياة كريمة".